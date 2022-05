Prezydent: jest naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane

Prezydent apeluje o wsparcie dla Ukrainy do całego świata

- Dziękuje Wam, że tu jesteście dzisiaj, ale dziękuję Wam też za walkę i za codzienne jej wspieranie, tam na Ukrainie. Ze swojej strony, jako Polska i Polacy czynimy wszystko, żeby pomóc. Doskonale rozumiemy tę sytuację. Jest ona dla nas jasna. Nikt nam nie musi tłumaczyć, co się dzieje. Wiemy o tym, że z naszej strony jest ona warta wszelkich sił i środków po to, by Ukraina zwyciężyła. Jest dla nas jasną sprawą, że potrzebuje wsparcia. To wsparcie staramy się ze swojej strony dać i o to wsparcie apelujemy do całego świata - mówił prezydent.