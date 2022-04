Andrzej Duda na Marszu Żywych o Rosji. "Bezwzględna odpowiedzialność"

- Słyszymy nagrane rozmowy rosyjskich żołnierzy. To są rozmowy zwykłych ludzi i w tych rozmowach przebija nienawiść, często pojawiają się stwierdzenia, że trzeba wytępić Ukraińców. Trudno to zrozumieć i trudno w to uwierzyć, jak można po czymś takim, co przeżył naród żydowski i inne narody w czasie II wojny światowej: Polacy, Romowie, Sinti, także Rosjanie, zachować się w ten sposób - powiedział Andrzej Duda.