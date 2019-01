Prezydent Jacek Jaśkowiak już po operacji. Nie może mówić

Prezydent Jacek Jaśkowiak przeszedł już operację gardła i przebywa na oddziale onkologicznym. Na razie nie może mówić. Ma wrócić do pracy za około trzy tygodnie.

W środę Jacek Jaśkowiak trafił do szpitala. Miał zaplanowany zabieg w klinice chirurgii głowy, szyi i onkologii laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Jak udało nam się ustalić, Jaśkowiak jest już po operacji. Na razie porozumiewa się za pomocą gestów, pisze też wiadomości na telefonie komórkowym. - Napisał, że czuje się świetnie i operacja poszła ok. Musi teraz odpoczywać i oszczędzać głos. Za około 2-3 tygodnie będzie mógł wrócić do pracy - mówi nam osoba z otoczenia Jaśkowiaka.