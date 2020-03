Prezydent Islandii Gudni Thorlacius Jóhannesson w Polsce. Rozmowy o sytuacji Polaków na wyspie

Wizyta władz Islandii rozpoczęła się od oficjalnej ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie prezydenci Gudni Thorlacius Jóhannesson i Andrzej Duda rozmawiali "w cztery oczy" i to właśnie wtedy miała zostać poruszona kwestia Polaków mieszkających na Islandii. Prezydenci rozmawiali także o relacjach dwustronnych, a także współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wizyta ma potrwać do czwartku, a prezydentowi Islandii towarzyszy małżonka Eliza Jean Reid. W kolejnych dniach mają wspólnie odwiedzić Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, a także złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Islandia jest krajem nordyckim, leżącym na wyspie o tej samej nazwie. Na terytorium odpowiadającym ok. 1/3 terytorium Polski mieszka niespełna 400 tys. ludzi. Według szacunków w okresie letnim hoduje się tam cztery razy więcej owiec niż liczy cała ludność tego kraju. Państwo to jest bardzo chętnie wybierane jako miejsce pracy przez Polaków, których wg oficjalnych danych przebywa na Islandii ok. 20 tys., nie licząc tych, którzy mają już obywatelstwo tego kraju.