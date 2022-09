Prezydent Duda wybiera się na pogrzeb Elżbiety II. "Trudno sobie wyobrazić, by go tam zabrakło"

Wcześniej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński pytany w Polsat News, kto będzie reprezentował Polskę na pogrzebie zmarłej w czwartek brytyjskiej królowej Elżbiety II odparł, że "najprawdopodobniej będzie to prezydent". - To głowy państw zazwyczaj reprezentują państwa przy tego typu uroczystościach; to jest jeden, jak myślę, z najważniejszych pogrzebów - monarcha rządzący siedem dekad, to historyczny okres panowania oraz historyczne wydarzenie, które nas czeka - powiedział Jabłoński.