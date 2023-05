Prezydent Częstochowy o śmierci Kamilka. "Okrucieństwo, które nie mieści się w głowie"

- Moja była żona zadzwoniła i prosiła, żebym go zabrał do siebie do domu, umył i do szpitala wiózł, żeby to było na nas. Wysłała zdjęcie, jak siedzi na podłodze z poparzoną twarzą i klatką piersiową - relacjonował ojciec Kamilka dla Polsatu.