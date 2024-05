Prezydent Czech miał wypadek. Petr Pavel trafił do szpitala wojskowego

Przed objęciem urzędu prezydenta w 2023 roku, Pavel przeszedł szczegółowe badania lekarskie. Wyniki tych badań, które zostały przedstawione publicznie, wykazały, że jest on w pełni zdolny do pełnienia wszystkich obowiązków prezydenckich. Lekarze potwierdzili, że jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że może on bez przeszkód pełnić swoje obowiązki jako prezydent.