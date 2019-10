Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do TK. Mocna reakcja Jana Grabca

Po zamieszaniu wokół działki premiera PiS przygotowało ustawę o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Prezydent skierował ją do TK. - Chcą ukrywać majątek Morawieckich - ocenia Jan Grabiec, rzecznik PO.

Rzecznik PO nie wie, dlaczego, ale jak zaznaczył, "wątpliwości rosną". - Jeśli posuwają się do tego, żeby wpisywać do ustawy niekonstytucyjne zapisy po to tylko, żeby dać prezydentowi pretekst odesłania jej do Trybunału, żeby, mimo słowa, jakie dał Jarosław Kaczyński pół roku temu, że niezwłocznie informacja o majątku rodziny Morawieckich zostanie ujawniona, nadal tego nie ma, to wszystko pokazuje, że tam się naprawdę kryje coś potężnego, że naprawdę mogło dojść do dużych nieprawidłowości - tłumaczył.