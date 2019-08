Prezydent Andrzej Duda podsumował swoją pracę

Na stronie internetowej kancelarii prezydenta opublikowano zestawienie działań Andrzeja Dudy. "Staram się realizować to, co zapowiedziałem" - napisał Duda. Cztery lata temu - 6 sierpnia 2015 r. - został zaprzysiężony na prezydenta.

"229 podpisanych ustaw, 9 inicjatyw ustawodawczych skierowanych do Sejmu RP, 1 914 nadanych polskich obywatelstw, 109 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych, 34 rozporządzenia, 103 000 przyznanych orderów i odznaczeń państwowych..." - wylicza prezydent, a lista jest naprawdę długa. Można ją zobaczyć na stronie prezydenckiej kancelarii.

Na zakończenie Andrzej Duda wyjaśnia, że "stara się realizować to, co zapowiedział" podczas kampanii w 2015 r.

- Cieszę się, że ta Polska rzeczywiście zmienia się na lepsze właśnie z perspektywy zwykłych obywateli. To był mój główny cel: poprawić los ciężko pracujących ludzi, czy to na roli, czy w zakładach pracy, poprawić życie polskich rodzin. To ci ludzie są w centrum mojego myślenia, mojej pracy, a nie beneficjenci rozmaitych fruktów rozdawanych rozmaitym elitom - napisał prezydent.