Prezydent Andrzej Duda o zakupie australijskich fregat: żaden temat nie jest zamknięty

- To jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji - stwierdził prezydent Andrzej Duda, pytany przez dziennikarzy o ewentualny zakup od Australii fregat typu Adelaide. Dodał, że rozmowy trwają i "żaden temat nie jest zamknięty".

- Prowadziliśmy rozmowy na ten temat, nadal je prowadzimy, to jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji, z jednej strony o charakterze wojskowym, ale z drugiej strony także i biznesowym, bo to jest kwestia także i polskiego przemysłu stoczniowego, ale zapewniam, że żaden temat nie jest zamknięty - odparł prezydent Duda polskim dziennikarzom w Sydney pytany o to, czy Polska zrezygnowała z pomysłu zakupu od Australii fregaty typu Adelaide.