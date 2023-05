Prezydent Andrzej Duda mianował generałów. "Stanowicie emanację polskiego wojska"

- Ta uroczystość otwiera obchody jednych z najważniejszych narodowych świąt w naszej historii, także niezwykle ważnych dla polskiego wojska. To w tej konstytucji polska armia została nazwana tarczą narodu, to wtedy padły słowa ważne do dzisiaj: wojsko jest winne narodowi obronę i bezpieczeństwo, a naród jest winien swojej armii wdzięczność i wsparcie - mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. - I jesteśmy wszyscy ogromnie wdzięczni - zaznaczył prezydent.