Prezes Manowska o słowach Ziobry ws. Morawiec: "przesadzone". Wojna między SN a resortem sprawiedliwości?

- Lecz większość tych reform do dzisiaj nie zostało zrealizowanych i nie wiem, z jakich powodów tego nie uczyniono. Uważam, że np. spłaszczenie struktury sądownictwa jest bardzo dobrym pomysłem, lecz oczywiście tak, jak to było przedstawione, czyli poprzez likwidację sądów rejonowych i jednolity status sędziego w Rzeczpospolitej Polskiej. Boli mnie, że to nie zostało zrealizowane. Im więcej awansów na drodze sędziego, tym więcej możliwości wywierania presji i pól do nadużyć - tłumaczyła Małgorzata Manowska.