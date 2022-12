Prezes PiS żyje pracą mimo pobytu w szpitalu

Prawdopodobnie lider ugrupowania Sylwestra spędzi jeszcze w szpitalu. Do domu ma wyjść po nowym roku, a do aktywności w polityce ma wrócić za około dwa tygodnie. Następny objazd po kraju planowany jest na przełomie stycznia i lutego. Jak zapowiedział rzecznik Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość po nowym roku wraca do intensywnej pracy w terenie.