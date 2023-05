Prezes PiS o "seksualizacji dzieci". Zapowiada zmiany

- Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które są dla nich z pewnością szkodliwe i mogą prowadzić do zmian psychicznych, które będą przeszkadzały im w dorosłym życiu. O jakie zmiany chodzi? Przede wszystkim o seksualizację dzieci, także w przedszkolu - mówił Jarosław Kaczyński podczas oświadczenia wygłoszonego w czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.