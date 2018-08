Prezes PiS czuje się już znacznie lepiej. Pojawił się bez kul, rozmawiał i wydawał polecenia

Jarosław Kaczyński w szybkim tempie wraca do zdrowia. Prezes PiS cierpi z powodu kolana. Przyjmował antybiotyki i pięć razy w tygodniu korzystał z zabiegów fizjoterapeutycznych. Ostatnio poruszał się o kulach, ale to już przeszłość.

Wiadomo, że Jarosław Kaczyński przechodził ciężką kurację antybiotykową. Problem z bolącym kolanem ciągnie się już od prawie roku. Na nielicznych spotkaniach pojawiał się o kulach. Jego stan zdrowia był nawet komentowany w prestiżowym "New York Times" . Sprawą kolana żyła niemal cała Polska, teraz prezes do kolejny powód do plotek.

Problemy Kaczyńskiego z kolanem zaczęły się na zeszłorocznych wakacjach. Jarosław Kaczyński trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów. Według nieoficjalnych informacji, organizm prezesa zaatakowała bakteria, prawdopodobnie był to gronkowiec. To on miał być przyczyną zapalenia stawu kolanowego.