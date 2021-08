Prezes NIK bez immunitetu? Marian Banaś zabrał głos

Szef NIK kilkukrotnie apelował o przełożenie terminu sejmowej komisji, argumentując to obszernością akt. - Chcę zapoznać się z aktami spraw, które liczą ponad 70 tomów. Powinienem mieć na to z parę miesięcy, skoro CBA i prokuratura nad tym pracują dwa czy trzy lata - tłumaczył we wtorek na antenie Polsat News.