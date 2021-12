"Prezes nie pozwoli". Kukiz o sprawie Mejzy

Wkrótce dymisja Mejzy? Kukiz o rozmowie z Kaczyńskim

O kulisach rozmów z wicepremierem lider Kukiz'15 mówił również w rozmowie z Wirtualną Polską. - Prezes odpowiedział, że w tym tygodniu minister ma przedstawić pozwy i uzasadnić swoje działanie. Dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, również ze względu na długoletnią walkę o zdrowie dziecka. Jeśli te wyjaśnienia mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania - zapowiedział Kukiz.