Prezenty dla premiera Mateusza Morawieckiego. Wpisał je do rejestru korzyści majątkowych

Voucher na pobyt leczniczy w uzdrowisku Busko-Zdrój trafił do premiera. To jeden z prezentów, które otrzymał Mateusz Morawiecki i wpisał do rejestru korzyści majątkowych w grudniu. Na liście znajdziemy też pióro, monetę, ale też książkę, obraz i filiżankę.

Nowy wpis umieszczono w rejestrze 10 grudnia (East News, Fot: Rafał Oleksiewicz)

Ile warte są prezenty, które otrzymał premier Mateusz Morawiecki? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w rejestrze korzyści majątkowym. Wiadomo z kolei, że 10 grudnia szef rządu wpisał do niego takie przedmioty jak: filiżanka firmy Ćmielów, voucher na pobyt leczniczy w uzdrowisku Busko-Zdrój, obraz - pejzaż, książka: National Geographic, wyd. Taschen, grafika autorstwa Lojze Spacal, moneta z grawerunkiem, certyfikat autentyczności pióro z certyfikatem marki Poenari, a także coś z Polskiej Grafiki Cyfrowej Jakuba Różalskiego.

Listę przedstawił "Super Express". Jak zwraca uwagę, najczęściej prezenty do ważnych państwowych urzędników pochodzą od zagranicznych gości.

Wpisywanie otrzymanych prezentów i innych korzyści majątkowych jest obowiązkiem polityków pełniących funkcje na szczeblach centralnym i samorządowym.

Źródło: "Super Express"