Prezent na Komunię dla chłopca – co wybrać w 2019 roku?

Początek maja wielu kojarzy się nie tylko z grillem w plenerze, miły spotkaniami ze znajomymi, wiosną w pełnym rozkwicie. To również czas, w którym w całej Polsce odbywają się uroczystości I. Komunii Świętej. Jako zaproszeni goście zadajemy sobie pytanie: Co kupić dziecku na prezent komunijny? Oto propozycje prezentów dla chłopca.

Sprzęt sportowy: rower, rolki, deskorolka, longboard, hulajnoga

Młodzi chłopcy na ogół bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Jedną z bardziej atrakcyjnych opcji prezentowych może więc być jeżdżący sprzęt sportowy, rekreacyjny. Pierwszym pomysłem, który przychodzi do głowy jest bardzo popularny przez wiele lat w kontekście prezentu komunijnego rower. Przy jego zakupie należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że dzieci naprawdę szybko rosną, dlatego dobrze byłoby wybrać taki rower, który będzie „rósł razem z chłopcem”, któremu go sprezentujemy. Koszt dobrej jakości roweru zaczyna się od ok. 800 zł. Możemy pomyśleć również o rolkach, które są zdecydowanie tańsze, bowiem parę przyzwoitych rolek możemy dostać już za ok. 150-200 zł.

Do łask powracają również deskorolki (ok. 100 – 150 zł), ich elektryczne odpowiedniki (od 600 zł w górę). Dużym powodzeniem cieszą się również hulajnogi. Za tradycyjną zapłacimy od ok. 150 zł, natomiast bardziej interesującym wariantem może okazać się hulajnoga elektryczna (porządne egzemplarze od 1500 zł w górę). Wszystko zależy od naszego budżetu. W każdym przypadku należy jednak skonsultować się z rodzicem dziecka i upewnić, że chłopiec nie posiada już sprzętu, który mamy zamiar mu sprezentować.

Smartfon

W XXI. wieku możemy mieć pewność, że porządny smartfon to coś, co okaże się trafionym komunijnym prezentem dla dziecka. Czy warto sięgać po modele z półki premium? Nie ma takiej potrzeby, bowiem na dobrą sprawę już do 1000 zł można dostać telefon, który będzie w zupełności spełniał wszystkie potrzeby chłopca. Co więcej, na rynku istnieją modele, do których producenci postanowili przemycić rozwiązania klasy premium, oferując przy tym smartfon w doskonałej relacji ceny do jakości.

Przykładem może być LG K40, jeden z najnowszych modelów koreańskiego giganta. Za stosunkowo niewielką jak na sprzęt elektroniczny kwotę otrzymujemy solidny aparat główny (16MP) z szybkim autofokusem, bardzo dobry przedni aparat do selfie (8MP) z dodatkowym fleszem, ekran OLED. W robieniu dobrej jakości zdjęć posiadacza tego modelu wspierają algorytmy sztucznej inteligencji (AI Cam), a wszystko bez obaw, że w czasie dziecięcej eksploracji świata smartfon ulegnie zniszczeniu (militarny standard odporności MIL-STD-810G). Dodatkowo pojemna bateria, bardzo dobry dźwięk i dedykowany przycisk Google Asystenta.

Dron, smartwatch i inne gadżety

Młodzi chłopcy zwykle interesują się nowościami technologicznymi. Nieustannie dużą popularnością wśród prezentów komunijnych cieszą się drony. Ich cena bywa różna: najtańsze można dostać już za ok. 200 zł, jednak za tę cenę nie można spodziewać się solidnego wykonania i imponujących osiągów. Żeby kupić dron o zadowalającej jakości, należy spodziewać się wydatku od ok. 1100 zł. Gadżetem, który może przypaść do gustu chłopcu może okazać się smartwatch. Ich ceny bywają bardzo różne, wszystko zależy od producenta i stopnia zaawansowania technologicznego. Taki, którego nie można potraktować już wyłącznie jako chwilowej zabawki, kosztuje od ok. 1500 zł w górę.

Jeśli jednak ani dron, ani smartwatch nie są tym, czego szukamy, do wyboru mamy również kamerki sportowe (model wiodącego producenta to koszt ok. 1700 zł w górę), aparaty fotograficzne (od ok. 200 zł w górę), tablety (od ok. 350 zł do nawet kilku tysięcy złotych). Jest to dość drogi segment prezentów, dlatego warto zastanowić się, czy tego rodzaju inwestycja z pewnością będzie trafiona.

W świecie gier

Wielu chłopców żywo interesuje się światem gier komputerowych. Jeśli dziecko, dla którego planujemy zakup komunijnego prezentu również, otwiera się przed nami kilka możliwości. Jeżeli do tej pory grało wyłącznie na komputerze, możemy pomyśleć o konsoli do gier. Jest to wydatek rzędu 1500 – 2000 zł, w zależności od opcji, którą wybierzemy. Pomyślmy teraz o grach na konsolę. Najlepiej, by tematyką odpowiadały zainteresowaniom chłopca, a tutaj przestrzeń mamy ogromną: RPG, przygodowe, wyścigi samochodowe, nawiązujące do tytułów filmów rysunkowych lub ekranizacji powieści o super bohaterach. Ich ceny zaczynają się od ok. 100 złotych do kilkuset na edycje limitowane lub komplety.

Sporym zaskoczeniem był powrót mody na lata 90. XX wieku, a wraz z nią na zapotrzebowanie na stare gry wideo. Ceny są różne- za mini konsolę zapłacimy już ok. 100 zł, jednak przenośna to koszt ok. 200-300 zł aż do najbardziej wzbogaconych technologicznie za ok. 1300 zł.

Inne pomysły na prezent

Z pewnością bardzo fajnie byłoby kupić w prezencie komunijnym coś, co bezpośrednio będzie odpowiadać zainteresowaniom chłopca, którego gośćmi będziemy. Jeśli jednak tego nie wiemy, zawsze można podpytać jego rodziców- być może jest coś, o czym szczególnie marzy. Jeśli trenuje jakiś sport, mogą to być rękawice bramkarskie, rakieta do tenisa, komplet do hokeja czy sprzęt wspinaczkowy. Jeżeli dziecko interesuje się sztuką, możemy kupić mu instrument muzyczny (np. elektroniczną perkusję, gitarę, pianino elektroniczne czy skrzypce).