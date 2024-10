Prezent na Halloween. Mgławica Ciemnego Wilka

Mgławica Ciemnego Wilka widoczna jest na niebie w konstelacji Skorpiona, niedaleko centrum Drogi Mlecznej. Fizycznie znajduje się około 5300 lat świetlnych od Ziemi i stanowi część większej mgławicy Gum 55. Zdjęcie obejmuje obszar nieba odpowiadający czterem Księżycom w pełni.

Fotografia została zaprezentowana przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) z okazji Halloween. W komunikacie wskazano, że jeśli przyjrzeć się szczegółom, to wilk może nawet przypominać wilkołaka - chcącego uchwycić łapami niczego niespodziewające się ofiary.

"Jeśli ktoś sądził, że ciemność równa się pustce, powinien to przemyśleć jeszcze raz" - napisano w komunikacie.

Zimne obłoki pyłu pochłaniające światło gwiazd

Służby ESO tłumaczą, że ciemne mgławice w kosmosie są zimnymi obłokami pyłu, tak gęstymi, iż zasłaniają światło gwiazd położonych dalej za nimi. Inaczej niż inne rodzaje mgławic, te obiekty nie emitują światła widzialnego, bowiem ziarna pyłu absorbują ten rodzaj promieniowania. Natomiast przenikać przez nie może promieniowanie w zakresie podczerwieni.

ESO wskazało także, iż niektóre ciemne mgławice można zobaczyć gołym okiem. Przykładem jest Mgławica Worek Węgla. Mapucze, czyli ludność mieszkająca w południowo-centralnym Chile, nazywają Mgławicę Worek Węgla słowem "pozoko", które oznacza studnię na wodę. Z kolei Inkowie nazywali ten obiekt "yutu", co odnosi się do ptaka podobnego do kuropatwy.

Kosmiczny wilkołak widziany z Chile

Zdjęcie kosmicznego ciemnego wilka zostało uzyskane dzięki VLT Survey Telescope (VST), teleskopowi do przeglądów nieba pracującemu w Obserwatorium Paranal w Chile. Teleskop należy do Narodowego Instytutu Astrofizycznego we Włoszech (INAF). Posiada kamerę specjalne przystosowaną do wykonywania map nieba w zakresie widzialnym.

Zobacz także Pierścionek z diamentem na niebie