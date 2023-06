Presja Kremla doprowadziła do śmierci kosmonauty. "Zabiliście mnie, dranie!"

Jurij Gagarin ostro skrytykował urzędników, którzy dopuścili do startu maszyny. Trzy tygodnie po tragicznej śmierci Komarowa ponownie spotkał się Rusajewem, odwiedził byłego agenta KGB w jego rodzinnym mieszkaniu, ale w obawie przed podsłuchami rozmowa toczyła się na klatkach schodowych bloku. W 1967 r. Gagarin bardzo różnił się od młodzieńca, który zaledwie sześć lat wcześniej został pierwszym człowiekiem w kosmosie. Śmierć przyjaciela nałożyła na jego barki ogromny ciężar winy. - Muszę osobiście zobaczyć głównego człowieka (Breżniewa - przyp. red.). Jakoś dotrę do niego i jeśli kiedykolwiek dowiem się, że wiedział o sytuacji i nadal pozwolił, aby się to wszystko wydarzyło, to wiem dokładnie, co zamierzam zrobić - miał powiedzieć. Według niepotwierdzonych plotek doszło do spotkania Gagarina z Breżniewem, w trakcie którego kosmonauta miał rzucić szklanką z drinkiem w twarz przywódcy Związku Radzieckiego. Zdarzenie nigdy nie zostało i już zapewne nie zostanie udowodnione.