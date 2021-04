Premier z żoną na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka

"Krzysztof Krawczyk był wybitnym artystą, z którego emanowała życzliwość do drugiego człowieka. Zawsze mnie to ujmowało. To artysta, który kojarzy się z Polską (…). Był artystą międzypokoleniowym. Dla wszystkich będzie to niepowetowana strata, ale głos i piosenki Krzysztofa Krawczyka będą żyły z nami do końca" – czytamy na Twitterze Kancelarii Premiera. Mateusz Morawiecki wraz z żoną, również uczestniczyli w pożegnaniu wokalisty.