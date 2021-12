Premier w Brukseli: poprosiłem KE o zgodę na obniżkę VAT-u na paliwo

Nieracjonalna polityka klimatyczna UE powodem wysokiej inflacji w Polsce

Premier poruszył również temat inflacji. Podał trzy przyczyny z powodu których jest ona tak wysoka. "Pierwszy to szybkie wychodzenie z kryzysu po COVID-19, bo gospodarczo my już z tego wychodzimy, ale medycznie jeszcze nie. Jesteśmy na szybkiej ścieżce wzrostu, ale to oznacza presję inflacyjną. Drugim powodem są manipulacje gazowe. Dyktat i szantaż cenowy Rosji. Trzeci to nieracjonalna polityka klimatyczna UE, które obejmuje wysokie ceny za emisję CO2, które przekładają się na ceny produktów, a potem widzimy je w sklepach" - wyliczał premier.