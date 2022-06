Premier Słowacji upomina Niemców. "Dostrzeżcie Ukrainę jako kandydata do UE"

Olaf Scholz podczas konferencji prasowej z Hegerem unikał jednoznacznej odpowiedzi w sprawie kandydatury Ukrainy do członkostwa, mówiąc jedynie: "My jako UE kontynuujemy to, co zrobiliśmy do tej pory: działamy w jedności". Natomiast niektórzy przywódcy krajów unijnych, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron, zasugerowali, że przydatne byłoby przyznanie Ukrainie pewnego rodzaju tymczasowego statusu, który wzmacnia jej relacje z UE.