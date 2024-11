"To naturalne, że jako premier Słowacji jestem ogromnie zainteresowany udziałem w oficjalnych obchodach zwycięstwa nad faszyzmem, które odbędą się 9 maja 2025 roku w Moskwie. Z radością przyjąłem oficjalne zaproszenie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina do udziału w tych ważnych uroczystościach" - napisał Fico na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Reuters przypomina, że rząd Fico wstrzymał dostawy sprzętu wojskowego do Kijowa, zezwalając jednocześnie na kontynuację sprzedaży komercyjnej. Premier argumentował, że dostawy broni przedłużają wojnę w Ukrainie. Stanowisko Fico w kwestii wojny jest podobne do stanowiska premiera Węgier Viktora Orbana, który w lipcu spotkał się z Władimirem Putinem. Obaj premierzy prezentują odmienne poglądy do oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, która dąży do izolacji Moskwy.