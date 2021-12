Premier otworzył autostradę i złożył kondolencje rodzinom ofiar pandemii

Dramatyczne statystki komentował w programie WP "Newsroom" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Rząd abdykował w walce z pandemią. Kolejne dni i liczba zgonów to udowadniają. Te liczby są zastraszające. Na całym świecie dwa dni temu umarło 7000 ludzi, a w Polsce 700 osób. Czyli 10 proc. wszystkich zgonów na świecie było w Polsce. Jeżeli w taki sposób będziemy to pokazywali, to będziemy widzieli jaka skala jest problemu - powiedział poseł.