Premier odpowiada amerykańskiej dziennikarce. "Nie istniał żaden polski reżim"

Premier Mateusz Morawiecki na Twitterze odniósł się do skandalicznej wypowiedzi Andrei Mitchell. Dziennikarka NBC News stwierdziła, że podczas powstania w getcie warszawskim "Żydzi walczyli z polskim i nazistowskim reżimem". Szef rządu określił jej słowa jako efekt "wielkiego niezrozumienia warunków wojny".

Wypowiedź Mitchell spotkała się również z ostrą reakcją innych polskich polityków. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka złożył interpelację do szefa MSZ Jacka Czaputowicza, w której wnioskuje o wydalenie dziennikarki z Polski i wpisanie jej na listę osób niepożądanych. Zawiadomienie do prokuratury ws. słów Amerykanki złożył natomiast poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. Głos zabrał również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Mamy do czynienia z kolejnym skandalem, który wymaga zajęcia stanowiska przez tę dziennikarkę czy jej redakcję. Mam nadzieję, że dojdzie tu do refleksji - powiedział.