Dziennikarka wywołała skandal. Twittuje jakby nigdy nic

Andrea Mitchell w środę skandalicznie wypowiedziała się o historii powstania w getcie warszawskim. Na reporterkę amerykańskiej telewizji NBC doniesiono już do prokuratury, zareagowała też polska ambasada. Ona sama nie zdecydowała się na przeprosiny.

Zawiadomienie do prokuratury ws. słów Mitchell złożył poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. Jego zdaniem Amerykanka znieważyła Polskę i podważyła zbrodnie nazistowskich Niemiec (art. 133 kk oraz 55. ust. o IPN). Inny poseł Kukiz'15, Stanisław Tyszka, zwrócił się do szefa MSZ o uznanie dziennikarki persona non grata w Polsce.