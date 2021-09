Premier nie znał ceny chleba? Komorowski staje w jego obronie

Komorowski przypomina słowa Schetyny

- Na konwencji pojawił się jeden, do pewnego stopnia nowy, element dotyczący sposobu prezentowania się Platformy. To nie było spotkanie w dużym mieście, ale w Płońsku. To było widać i słychać w przekazie partii. Nie skupiała się na oprawie, tylko na problemach polskiej prowincji. Konwencja była oszczędna w środki. A to wyborców przekonuje i do nich dociera. Amerykański styl został zastąpiony siermiężnym, bardziej pasującym do obecnego przesłania Platformy. Jest to zapowiedź tego, o czym mówił Grzegorz Schetyna, że "wybory wygrywa się w Końskich, a nie w dużych miastach". Teraz takim symbolem może być Płońsk - uważa Bronisław Komorowski.