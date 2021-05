Premier Mateusz Morawiecki na szczycie unijnym w Porto o patentach na szczepionki

- Uwspólnotowienie patentów, to temat który my podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby jaką jest COVID-19, szczepionki powinny być dobrem wspólnym i my na pewno stoimy na takim stanowisku - mówił premier. - Warto też zwrócić uwagę, że to właśnie rządy państw członkowskich i cała UE wyłożyły dużo środków na to, aby szczepionki mogły powstać, więc tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj, ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną - dodał.