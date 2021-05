Premier Mateusz Morawiecki leci do Portugalii. "Zaprezentujemy nasze osiągnięcia"

Premier Mateusz Morawiecki w piątek uda się do Portugalii, gdzie weźmie udział w Szczycie Społecznym oraz nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Tematy rozmów będą dotyczyć m.in. wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. - Bezrobocie, bieda, ubóstwo to są zmory III RP - powiedział Morawiecki.

Przed wyjazdem do Portugalii premier Mateusz Morawiecki zorganizował briefing prasowy w Wojskowym Porcie Lotniczym Okęcie. - Bezrobocie, bieda, ubóstwo to są zmory III RP. My podjęliśmy próbę walki z tymi strasznymi plagami, które niszczą tkankę społeczną, atakują społeczeństwo od środka. W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Ten model, który proponuje podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że przez ostatnie lata polskiemu rządowi udało się "zasadniczo zmienić podejście do rodzin". - Chcemy się tym pochwalić i to pokazać - przekonywał Mateusz Morawiecki.

Podczas szczytu w Porto poruszone zostaną też kwestie gospodarcze. - Polska walczy o sprawiedliwy wspólny rynek. Walczymy z protekcjonizmem, który jest często częścią polityki państw zachodnich. To jest dość fałszywa teza, która podpowiada, że w ten sposób można chronić rynek wewętrzny - tłumaczył premier, dodając, że istotne w dzisiejszym świecie jest zachowanie sprawiedliwości społecznej.

- Sprawiedliwy system podatkowy, likwidacja rajów podatkowych. Polska zdecydowanie opowiada się za ich likwidacją - mówił Mateusz Morawiecki.

Fundusz Odbudowy. Premier apeluje do Senatu

Podczas konferencji prasowej Morawiecki odniósł się też do ratyfikowanej na początku tygodnia ustawy o Funduszu Odbudowy. Zwrócił się do Senatu, aby nie zwlekać z przyjęciem projektu. - Teraz pora na Senat, żeby bez zbędnej zwłoki przyjąć tę ustawę. To pozwoli bardzo szybko uruchomić środki na służbę zdrowia, strukturę gospodarczą, edukację - wyliczał szef rządu.

- Planujemy wielkie projekty, które będą częścią Polskiego Łada, ale uruchomienie środków zależy przejścia ścieżki legislacyjnej, żeby cała procedura mogła być uruchomiona. Zwracam się do Senatu, żeby szybko się tym zająć - zaapelował premier.

Do ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy, który posłużyć ma do zwalczania gospodarczych skutków pandemii koronawirusa w krajach członkowskich UE, doszło we wtorek.

Za przyjęciem ustawy było 290 posłów, przeciw 33, a od głosu wstrzymało się 133 parlamentarzystów, z czego 127 głosów "wstrzymujących się", to głosy Koalicji Obywatelskiej.