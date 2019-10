Premier dla WP: Mateusz Morawiecki zapowiada zmianę przepisów drogowych

Premier Mateusz Morawiecki wypowiada wojnę piratom drogowym. Zapowiada zmiany w prawie, które mają uderzyć w tych, którzy łamią przepisy. - Należy rozważyć wprowadzenie ograniczenia prędkości w okolicach szkół do 30 km/h. Po drugie - surowiej karać drogowych przestępców - mówi szef polskiego rządu WP.

- Czasami można się spotkać z opinią, że naszą narodową przywarą jest brak zaufania do przepisów. To z pewnością zbyt duże uogólnienie, ale jeśli patrzymy przez pryzmat zachowań na drodze, nie jest ono pozbawione podstaw. Dlatego dyskusję o bezpieczeństwie na drogach warto zacząć od krótkiego wyjaśnienia, skąd się bierze stosowane praktycznie w całej Europie, nie tylko w Polsce, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h - mówi Mateusz Morawiecki Wirtualnej Polsce.

- Wynika to z kilku udowodnionych naukowo uwarunkowań. Po pierwsze, człowiek reaguje na bodźce z opóźnieniem - od zauważenia pieszego na pasach do rozpoczęcia hamowania upływa cenny czas. Po drugie, pojazdy nie zatrzymują się od razu - im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Po trzecie, człowiek ma ograniczone pole widzenia - kierowca widzi wąski pasek drogi przed sobą, a żeby zobaczyć pieszego kierującego się na przejście, musi się rozejrzeć. Jeśli już dojdzie do wypadku, to prędkość determinuje obrażenia - właśnie przy mniej więcej 50 km/h wypada śmiertelna granica, powyżej której szanse pieszego na przeżycie są znacznie mniejsze niż do tej granicy - tłumaczy szef polskiego rządu.