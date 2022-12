Premia dla piłkarzy. Rząd odniósł się do informacji WP

- Premier obiecał w rozmowie z przewodniczącym PZPN i trenerem dodatkowe środki i to się dzieje - mówił Mueller i doprecyzował, że chodzi o środki na rzecz rozwoju sektora piłki nożnej. Dopytywany, czy to oznacza, że premier nie obiecał premii piłkarzom, rzecznik rządu odpowiedział: "jeżeli pan rozumie to jako premię, te środku dla całego sektora, to tak".