Prawomocny wyrok za urodziny Hitlera. Jeden proces do poprawki

Zwracając do sądu rejonowego sprawę Mateusza S. - który jako jedyny przyszedł w poniedziałek do sądu - sąd odwoławczy podzielił stanowisko jego obrońcy, który wskazał, że podczas procesu zostało naruszone jego prawo do obrony. Chodzi o art. 79 Kodeksu postępowania karnego, według którego oskarżony musi mieć obrońcę, jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności.