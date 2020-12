Prawo jazdy. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza od soboty duże zmiany

Podczas kontroli drogowej policja sprawdzi uprawnienia kierowców w rejestrach państwowych. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że cyfrowe prawo jazdy to kolejna funkcja, która pojawi się w aplikacji mObywatel.

"mPrawo Jazdy to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów" - zapewnił resort cyfryzacji, dodając, że aplikacja korzysta z aktualnych danych, znajdujących się w Centralnej Ewidencji Kierowców (część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Zdjęcie w mPrawie Jazdy pochodzi natomiast z mTożsamości (z Rejestru Dowodów Osobistych).

Ministerstwo cyfryzacji. Jak wylegitymować się mPrawem Jazdy?

Jak wylegitymować się mPrawem Jazdy? Jak podkreśla resort, to banalnie proste. "Wystarczy okazać ekran z widokiem mPrawa Jazdy - znajdują się na nim wszystkie niezbędne dane. Mogą być przydatne przy wypożyczaniu lub samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, przy zakupie ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej (choć zazwyczaj policja sprawdza dane online), lub podczas kolizji - kiedy okazujesz uprawnienia innemu kierowcy bez wzywania policji" - czytamy.

Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. "Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji - jest przypisany wyłącznie do ciebie i wyłącznie do twojego telefonu" - wskazuje ministerstwo.