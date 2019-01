Prawnik NBP tłumaczy swoje honorarium. "Obrona interesu narodowego"

26 tys. zł wyniosło wynagrodzenie dla pani adwokat, która na zlecenie NBP napisała wnioski o usunięcie z mediów publikacji dotyczących afery w KNF. Dlaczego tak dużo? Tu chodzi o obronę interesu narodowego, przekonuje prawnik NBP.

Potem do akcji ruszył - znany z detektywistycznych talentów - poseł Krzysztof Brejza (PO). Po jego interwencji dowiedzieliśmy się, że akcja uciszania mediów, m.in. Wojciecha Czuchnowskiego z "Gazety Wyborczej", kosztowała 21 tys. zł netto (czyli brutto NBP musiał na to wydać 26 tys. zł.). Zdaniem posła Brejzy, napisanie takich wniosków to dla prawnika godzina pracy, więc bank grubo przepłacił.