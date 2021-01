Prawicowa odpowiedź na cenzurę w sieci. Ogłosił ją Tomasz Sakiewicz

Ma to być prawicowa odpowiedź na zawieszenia kont Donalda Trumpa w mediach społecznościowych.

- To próba wygumkowania Trumpa i jego zwolenników oraz próba zastraszenia i rozbicia Republikanów - stwierdził Tomasz Sakiewicz. Gość audycji ocenił, że są to "zwykłe zagrywki polityczne, które mają na celu odnieść efekt medialny lub propagandowy". Dodał, że "Demokraci zachłysnęli się nie do końca należnym im zwycięstwem".