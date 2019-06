Prawicowa gazeta przeprowadziła analizę "metody Tuska"

Prawicowy tygodnik "Sieci" wziął pod lupę "metodę Tuska". Tłumaczy, na czym polegała i dlaczego się zużyła. Autor artykułu Stanisław Janicki kpi z byłego premiera i szefa Rady Europejskiej.

Po pierwsze - czarowanie. Zdaniem gazety Tusk korzystał z "arsenału uwodzicielskich chwytów", tj. uśmiech, lekkie słowa, anegdot, żart. Tymi sposobami skracał dystans. "Czarowanie to też strój: kiedy trzeba - elegancki, ale często sportowy, najlepiej wedle ostatnich modowych trendów, noszony z wypracowaną nonszalancją". "Sieci" pisze też o "wysportowanej sylwetce polityka i wypielęgnowanej cerze". I interpretuje: "Czarowanie ma sprawiać, ze polityk jest traktowany tak, jak pozytywne postacie z rodzimych seriali, np. jak doktor Jakub Burski i ksiądz Mateusz Żmigrodzki, grani przez Artura Żmijewskiego".

Po drugie: życie chwilą. Jak czytamy, Tusk w przeciwieństwie do Kaczyńskiego nie stawiał wymagań. Miał za to miał wysyłać Polakom komunikat: "ciesz się tym, co masz i nie przesadzaj z wielkimi planami"