Prawdopodobnie najlepszy mikołajkowy prezent w Polsce. Łódzki wojewoda rozda ratownikom nadwyżkę z budżetu

Zaskakujące jest oficjalne uzasadnienie dla prezentu. Na koniec roku łódzkiemu wojewodzie zostało trochę niewykorzystanych pieniędzy w budżecie. Tobiasz Bocheński postanowił docenić finansowo ratowników medycznych.

Łódzki wojewoda skorzystał ze specjalnych przepisów dających mu prawo dysponowania niewykorzystanymi pieniędzmi z budżetu województwa. Tuż przed mikołajkami, 4 grudnia zdecydował, że ponad 1,6 mln zł rozdzieli pomiędzy 995 ratowników zatrudnionych w województwie łódzkim. "Mikołajkowy prezent" otrzymają wszyscy, którzy jeżdżą do pacjentów, bez względu na formę zatrudnienia. Miesięczny dodatek związany z dyżurami w pogotowiu wzrośnie z 1200 do 2900 zł.

"Ja po prostu osłupiałem"

Taką wypłatę ratownicy otrzymają jednak tylko w grudniu. Komentują, że dobre i to. - Ja po prostu osłupiałem. Tego rodzaju przyzwoitość ze strony polityka, nie mieściła mi się w głowie - mówi jeden z ratowników.

Tobiasz Bocheński poinformował ratowników, że pulę pieniędzy przekazuje 12 szpitalom i stacji pogotowia. Na wszelki wypadek zastrzegł, że pieniądze muszą trafić bezpośrednio do ratowników, a szpitale nie będą mogły zapłacić nimi za inne zobowiązania.

Pieniądze nalezą się ratownikom

"Wyrażam nadzieję, że zastosowanie powyższego mechanizmu będzie pozytywnie oddziaływać na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, parametry dotarcia (przyp. red. - chodzi o czas dojazdu do pacjentów), przejawi dążenie do sprawiedliwego traktowania personelu medycznego (...) - wyjaśnił wojewoda w piśmie skierowanym do ratowników.