Dramat w ratownictwie medycznym. 30 proc. mniej karetek z lekarzami. "Do wielu przypadków nie jeździmy"

Coraz gorsza sytuacja w ratownictwie medycznym. Brakuje wielu lekarzy, a do chorych jeździ coraz mniej karetek. Kilka dni temu lekarz z karetki pogotowia został znaleziony w szpitalu w Wieluniu z objawami udaru. – To efekt przepracowania – mówią jego koledzy. Solidaryzują się z nimi ratownicy z całej Polski i od kilku dni tworzą mapę nieprawidłowości w systemie ratownictwa.

- Już teraz do wielu nagłych przypadków nie jesteśmy w stanie wyjechać. Tylko czekam, aż ludzie zaczną nas obarczać winą za śmierć bliskich, bo karetka nie dojechała. A nam po prostu brakuje ludzi. Karetki stoją puste, bo nie ma kto jechać do chorego – mówi nam ratownik z południa Polski.

By pokazać ludziom jak dramatyczna jest sytuacja w ratownictwie medycznym na facebookowym profilu "To nie z mojej karetki" powstała mapa nieprawidłowości. Jest dostępna pod tym linkiem.

"Dziś w nocy, przez ok. 4 godziny w województwie zachodniopomorskim nie działał numer 999. Został awaryjnie skierowany na 112 do WCPR w Gorzowie. Karetki były dysponowane na zeszyt i za pomocą telefonów komórkowych".

"Świecie. Czy to prawda że normą jest, że kierowcy ratownicy jak i ratownicy pracują po 72 godziny w jednym ciągu? Rekordzista 12 dób nie schodził z dyżuru". "Morąg. Czy to prawda że anestezjolog ma dyżury jednocześnie na "esce" i w szpitalu?".

To tylko niektóre wpisy świadczące o zapaści w ratownictwie. Zgłoszenia anonimowo przysyłają ratownicy i lekarze. Jedno z nich dotyczyło lekarza ze szpitala w Wieluniu. Jednocześnie pełnił on dyżur na SOR-ze oraz jeździł do nagłych wezwań karetką.