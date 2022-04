Prasa o "wyproszeniu" Steinmeiera: niestosowne oburzenie w Berlinie

"Jeżeli w tej sprawie coś jest rzeczywiście niestosownego, to niemieckie oburzenie" – pisze Silke Mertins w weekendowym wydaniu "Tageszeitung" (TAZ). Trzeba zacząć od tego, że fakt, iż pierwszym niemieckim politykiem wysokiej rangi, który miał odwiedzić Ukrainę po ataku Rosji, był właśnie Steinmeier, czyli "człowiek, który ponosi współodpowiedzialność za to, że mogło do tego (do wojny) dojść", jest obrazą dla Ukrainy. To, że przyznał się do błędnej polityki wobec Rosji, niczego nie zmienia – uważa autorka.