"Putinversteher". Niemieckie słowo podbija świat

"Rozumiejący Putina" wprawdzie nie aprobują obecnych ekscesów przemocy, ale – jak można przeczytać w Wikipedii – ich stosunek do rosyjskiego prezydenta i jego stylu przywództwa można streścić jako: "tak, ale możemy zrozumieć jego stanowisko". "Putinversteher" chętnie sięgają też po strategię "Whataboutism" (od angielskiego "what about", czyli "a co z…" – red.), czyli na oskarżenie odpowiadają kłopotliwym pytaniem. Albo odpierają krytykę wobec Rosji, przypominając, że Zachód również popełnił straszne czyny.