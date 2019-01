Prąd 2019: ceny poszły w górę, a ogrzewanie również zdrożeje

Prąd 2019: wzrosły koszty zarówno zaopatrzenia w energię, jak i gaz. Za ogrzewanie także zapłacimy więcej, co będzie miało… negatywny wpływ na środowisko.

Prąd podrożał, czas na ogrzewanie

W Polsce wzrosły nie tylko koszty zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną. Nadszedł czas na ciepłowników, którzy również zamierzają podnieść stawki. Trzeba wspomnieć, że nasz kraj jest jednym z przodowników w Unii Europejskiej pod względem rozwoju rynku ciepłowniczego. Co drugi obywatel ogrzewa dom i wodę w kranie dzięki podłączeniu do sieci. Gdyby nie ciepłownicy, stopień zanieczyszczenia powietrza w Polsce byłby również zdecydowanie wyższy. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, aż 36 na 50 najbardziej zanieczyszczonych, europejskich miast znajduje się właśnie w Polsce. Położone są w większości na terenach, na których trudno rozwinąć sieci ciepłownicze. Producenci ciepła są jednak w podobnej sytuacji, jak wytwórcy energii elektrycznej. Koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla nie należą do najtańszych. Muszą się również liczyć z koniecznością wymiany oraz modernizacji starych infrastruktur wytwórczych i sieciowych. Przyjęcie ustawy o obniżce akcyzy na prąd nie uszczęśliwiło ciepłowników, którzy we wrześniu 2018 roku zwrócili się do Ministerstwa Energii z prośbą o wprowadzenie obniżonej stawki VAT na dostawy systemowego ciepła. Finalnie nic takiego jednak nie nastąpiło.