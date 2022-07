Pracownicy wodociągów o mobbingu ze strony prezesa. Patryk Jaki i jego ojciec zaprzeczają

Jest ciąg dalszy w sprawie mobbingu, na który ze strony prezesa spółki skarżyli się jej pracownicy. W konflikt zaangażował się europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, który postanowił bronić swojego ojca. Przyznał, że sam namawiał go do złożenia zawiadomienia do prokuratury ws. nieprawidłowości przetargu na prąd, podjętego przez nowych członków zarządu. Zdaniem Ireneusza Jakiego i jego syna, podniesione zarzuty pracowników o mobbing to pokłosie tego kroku.