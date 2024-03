Pracownicy RMF FM zabierają głos. Komentują publikację Onetu

W ocenie autorów oświadczenia motywem są "prywatne porachunki". "Jeśli uważacie, że zostaliście skrzywdzeni, idźcie do sądu. Zachęcamy do tego, bo na razie stać Was jedynie na medialny lincz. Mamy też ogromną prośbę - nie przedstawiajcie nas, pracowników RMF FM, jako ofiar syndromu sztokholmskiego i idiotów, nie rozumiejących co wokół nich się dzieje. Uderza to nie tylko w nas wszystkich, ale też w naszych bliskich" – piszą do byłych współpracowników autorzy listu.