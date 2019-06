Pracownica wymieniała brylanty w biżuterii na cyrkonie. Zarobiła ponad 330 tys. zł

Prokuratura informuje, że jedna z pracownic salonu jubilerskiego w Lublinie okradała właścicieli i oszukiwała klientów. Sprzedawała biżuterię, w której drogie brylanty wymieniała wcześniej na niewiele warte cyrkonie.

Jak informuje "Dziennik Wschodni", 42-letnia Joanna D. działała we współpracy ze swoim chłopakiem - 33-letnim Marcinem F.

"42-latka przyznała się do winy. Podpisała również zobowiązanie, w którym uznała swój dług wobec pracodawcy. Jej partner nie przyznał się do zarzutów" - informuje "Dziennik Wschodni". Za przywłaszczenie grozi do 5 lat więzienia