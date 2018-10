Pracownica MOPS znęcała się nad podopieczną. "Przestań wyć, bo cię wypi****olę na ulicę"

Opiekunka z Gniezna biła i poniżała niewidomą 80-latkę, którą miała się zajmować. Sprawa wyszła na jaw dzięki ukrytej kamerze. Podejrzenia co do kobiety zaczęła mieć wnuczka pani Ireny.

Wnuczka 80-latki z Gniezna zaczęła mieć wątpliwości co do jakości opieki swojej babci. Kobieta jest niewidoma, przeszła wylew i nie może ruszyć się z łóżka. Od jakiegoś czasu na jej ciele zaczęły pojawiać się siniaki. Wtedy zdecydowała się sprawdzić pracownicę MOPS-u i zamontować ukrytą kamerę. - Babcia była wygaszona i płaczliwa. To nam dało do myślenia - opowiada wnuczka z rozmowie z TVN24.pl.