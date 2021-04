"Pracowali" przy jedzeniu.Akcja sanepidu

Do redakcji portalu epoznan.pl dotarły dotarły informacje o kilku restauracjach na terenie centrum handlowego Stary Browar, które nie tylko mają ofertę dań na wynos, ale też obsługują gości przy stolikach zapewniając "przestrzeń do coworkingu".

Inspektorzy sanitarni ruszyli do akcji

- Wobec czterech restauracji ze Starego Browaru prowadzimy obecnie postępowania administracyjne, które są zagrożone karami od 10 tysięcy do 30 tysięcy złotych - powiedziała portalowi Cyryla Staszewska z poznańskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. - Są restauracje, które na różne sposoby próbują obejść obowiązujące obecnie obostrzenia. Najczęściej mamy do czynienia właśnie z "coworkingiem". Niestety bardzo rzadko zdarza się, by rzeczywiście w takiej restauracji pracowała osoba na wynajętym miejscu i robiła sobie jedynie przerwę w pracy na jedzenie, co jest dopuszczalne. W większości przypadków jest pewnego rodzaju "przykrywką" dla normalnej działalności restauracji.