Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej: "Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!"

Zmiany prawa dokonano, wykorzystując tak zwaną "wrzutkę poselską" do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Tytuł ten w żaden sposób nie nawiązuje do tematyki związanej z farmacją. Ponadto uczyniono to bez konsultacji z branżą, wprowadzając debatujących posłów w błąd, co do motywacji i charakteru poprawki. Naszym zdaniem, działanie to jest wątpliwe legislacyjnie i niedopuszczalne w przypadku osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa a w efekcie w fundamentalny sposób zmienia zasady działania na rynku farmaceutycznym.