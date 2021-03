Praca w zgodzie z własnym stylem życia? To możliwe, o ile lubisz rozmawiać z ludźmi

Chyba nie ma innej branży na rynku, która daje osobom bez doświadczenia szansę szybkiego rozwoju w tak krótkim czasie – przekonuje Natalia Szczepańska, socjolożka, miłośniczka jogi, a szczególnie stania na głowie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy zostanie konsultantem MetLife, faktycznie da nam tak dużą elastyczność i czy podjęcie dodatkowej pracy może okazać się proste, szybkie i bezstresowe.

Czego nauczyła nas pandemia? Jesteśmy ostrożniejsi, bardziej dbamy o zdrowie swoje i swoich bliskich?

Natalia Szczepańska: Myślę, że przede wszystkim pandemia wielu z nas nauczyła przewidywania najmniej spodziewanych scenariuszy. Niewiele ponad rok temu z niedowierzaniem spoglądaliśmy w stronę Chin i jej mieszkańców walczących z "dziwnym wirusem". Dziś, kiedy ten problem dotyczy całego świata, widzimy , jak łatwo ten „nasz świat" może ulec całkowitej zmianie. Doceniamy to, co posiadamy i ludzi, którzy są blisko nas.

Pewnie nie byłoby to możliwe bez wielu rozmów. Tyle że od ponad roku pozostajemy zamknięci w domach. Rzadziej lub w ogóle nie jeździmy do biura, klientów, rodziny. Czy to nie oduczyło nas rozmawiania? Planowania? Poznawania ludzi?

Ludzie potrzebują rozmowy, kontakt z innymi to nieodłączny element mojej pracy w MetLife. Obecna sytuacja tego nie zmieniła, na pewno natomiast łatwiej porozmawiać o ubezpieczeniu na życie. Wcześniej w codziennym pędzie między pracą, domem i szkołą dzieci, brakowało czasu na refleksje. Dziś staramy się lepiej zadbać o siebie i swoich bliskich.

Jasne, ale jednocześnie pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie w ogromnej części przenieść nasze życie do sieci. Przez Internet możemy kupić wszystko, np. ubezpieczenie. Bez rozmowy z kimś, kto na tym się zna, korzystając z porównywarki. Mam jednak wątpliwość, czy akurat w tej sytuacji cena jest najważniejsza.

Dokładnie. Czy kupiłbyś samochód, widząc jedynie ogłoszenie w Internecie? Myślę, że niewielu z nas wpadłoby na taki pomysł. Podobnie jest z ubezpieczeniem. Na jego ostateczny wygląd ma wpływ wiele zmiennych. Rozmowa ze specjalistą pozwala dostosować zakres ochrony do potrzeb oraz możliwości finansowych. Dzisiaj taką rozmowę z łatwością przeprowadzimy zdalnie, a produkt zaprezentujemy online.

Czy to oznacza, że praca konsultanta ubezpieczeniowego w czasach pandemii wciąż ma sens?

Oczywiście! Zapotrzebowanie na nasze usługi rośnie, bo znacznie wzrosła świadomość klientów. Widzimy większe zainteresowanie dobrą ochroną, rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia.

Miniony rok wiele zmienił w naszej pracy. Możemy spotykać się klientami w Internecie za pomocą wielu komunikatorów. W bezpieczny dla klienta i konsultanta sposób ustalamy zakres ubezpieczenia. Podczas takiego spotkania oferta jest tworzona z klientem i z jego aktywnym udziałem.

Dzięki temu nasi konsultanci mogą docierać w więcej miejsc. Nie jest ważne, z którego miasta pracujemy i gdzie znajduje się klient. Wystarczy dostęp do komputera i Internetu.

Przyznam szczerze, że jedyną rzeczą, którą kiedykolwiek sprzedawałem, były używane ubrania dla dzieci na portalach aukcyjnych. O ubezpieczeniach mam pojęcie nikłe, poza tym, że jestem wraz z rodziną ubezpieczony. Czy mógłbym zostać konsultantem ubezpieczeniowym?

Zdecydowanie, chyba nie ma innej branży na rynku, która daje osobom bez doświadczenia szansę szybkiego rozwoju w tak krótkim czasie.

Pierwszym etapem kariery w MetLife jest stanowisko konsultanta ubezpieczeniowego. To praca w elastycznym trybie, więc mógłbyś się przekonać, czy ci odpowiada, bez konieczności rezygnowania z dotychczasowego zajęcia. Ponadto taką pracę możesz wykonywać jako zajęcie dodatkowe – nie ma obowiązku pracy w pełnym wymiarze godzin.

Czy ma znaczenie to, jaki zawód wykonuję na co dzień, czym się zajmuję?

Nie, choć to, czym normalnie się zajmujesz, może ci pomóc w pracy konsultanta. W MetLife pracują zarówno kucharze, sprzedawcy, specjaliści bankowości, ale też studenci z niewielkim doświadczeniem. Są też osoby, których biznesy zostały zamrożone przez COVID-19, jak np. w branży eventowej czy turystycznej, więc musiały znaleźć dla siebie inne źródło dochodu.

W tej pracy podstawą jest otwartość na kontakt z drugim człowiekiem. Jeżeli nie masz doświadczenia w sprzedaży, ale lubisz rozmawiać z ludźmi to pomożemy Ci się wdrożyć.

Jak dodatkowa praca wygląda na co dzień? Nie wyobrażam sobie wielu godzin spędzonych z telefonem przy uchu czy nagabywania znajomych pod hasłem: kup ubezpieczenie…

Właśnie pięknie zaprezentowałeś stereotyp pracy konsultanta ubezpieczeniowego. Nasza praca to rozmowa z osobami potencjalnie zainteresowanymi ubezpieczeniem. Podkreślę: potencjalnie zainteresowanymi. Jeżeli ktoś po takiej rozmowie dojdzie do wniosku, że zabezpieczenie w postaci polisy mu nie odpowiada, to też jest okej. Pomagamy klientom przeanalizować ich sytuację życiową. Nie chodzi o nagabywanie znajomych. Ta praca to pomaganie, nie wciskanie czegoś na siłę, bo ubezpieczenie to nie kolejna para spinek, które wrzucisz do szuflady.

Możesz rozmawiać ze znajomymi o ubezpieczeniu, ale prawda jest taka, że pozyskujemy klientów na wiele sposobów – firma też nas w tym wspiera.

Co do wielu godzin z telefonem przy uchu: to nie call center. Tak jak już wspomniałam, praca konsultanta polega na spotkaniach z klientami, choć w tym momencie zdecydowana większość z nich to spotkania online.

To nie ma być praca na etat. Po prostu chciałbym dorobić do pensji

Sam ustalasz godziny pracy, a co za tym idzie, ile chcesz zarabiać. Więc wielozawodowcy też się w niej odnajdują.

Jako konsultant oferujesz tylko jeden elastyczny pakiet ubezpieczeniowy, który dopasowujesz do potrzeb klienta dzięki umowom dodatkowym.

Jak się do tego przygotować? Nie wezmę urlopu, mam czas tylko wieczorami i w weekendy.

Wdrożenie odbywa się zdalnie, zajmuje kilka tygodni. Niektórym wystarczą dwa tygodnie, innym zajmie to trochę więcej czasu. Każdy konsultant uzyskuje również wsparcie doświadczonych kolegów i menedżerów, którzy pomogą rozwinąć umiejętności sprzedażowe.

Mówimy o możliwościach związanych z pracą konsultanta ubezpieczeniowego w firmie, która nie jest firmą pierwszego wyboru i nie jest marką najbardziej rozpoznawalną w naszym kraju, choć jest znana na całym świecie.

Tak, to prawda. W Polsce nie jesteśmy aż tak rozpoznawalni, choć na świecie działamy od ponad 150 lat. MetLife wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej – z nowojorskiego Manhattanu. W rankingu 2020 Fortune 500® znaleźliśmy się na 48 pozycji. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1990 roku. Oferujemy ubezpieczenia na życie, w tym wypadkowe i zdrowotne, produkty emerytalne i fundusze inwestycyjne.

Jak wygląda system wynagradzania Waszych konsultantów?

Mamy jasne zasady współpracy oparte na prowizji od sprzedaży – wraz ze zwiększającą się sprzedażą wzrastają zarobki. Możliwość współpracy na zasadzie umowy zlecenia ogranicza formalności do minimum.

Pójdźmy o krok dalej. Czy za pół roku, rok, konsultanci ubezpieczeniowi wciąż będą potrzebni, skoro dziś coraz więcej usług można kupić w smartfonie, aplikacji bankowej?

Przed naszym spotkaniem rozmawiałam z klientką szukającą zabezpieczenia kredytu. Na zakończenie usłyszałam, że dziękuje za poświęcony czas, bo byłam jedyną doradczynią, która zaproponowała spotkanie online i w tak wyczerpujący sposób udzieliła informacji na temat ubezpieczenia. Zastanawianie się, czy za pół roku, rok będzie miejsce dla konsultantów na rynku, to tak jakby zapytać, czy w przyszłości będzie praca dla projektantów mody, skoro mamy sieciówki i zakupy online. Na jednych i drugich jest zapotrzebowanie. Nawet w tym zmieniającym się świecie to jest niezmienne.